Eskişehirspor'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

6 saat önce

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Eskişehirspor'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Eskişehirspor yönetiminin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, Eskişehirspor yeni yönetimine; çalışmaları ve ligdeki mücadelesi için başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehirspor, Çomaklı, Rektör, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eskişehirspor Teknik Direktörü duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor
Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi

Son Dakika Haberleri
17:20 Frutti Extra Bursaspor'da transfer! Porto Rikolu Clavell... - Spor
17:20 Başakşehir, 8 eksikle Almanya'da! Avrupa Ligi'nde rakip M'Gladbach... - Spor
17:12 Kayserispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı - Spor
17:11 Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Her maça son maçımız gibi hazırlanıyoruz - Spor
17:10 Beşiktaş kafilesi, İngiltere'ye gitti - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:34 G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor
14:33 UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:22:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]