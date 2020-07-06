Eskişehirspor'de rüzgar tersten esmeye devam ediyor
Eskişehirpsor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 3-1 mağlup olarak ayrıldıkları maçın ardından yaptığı basın toplantısında, "Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir" dedi.
Eskişehirpsor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 3-1 mağlup olarak ayrıldıkları maçın ardından yaptığı basın toplantısında, "Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir" dedi.
TFF 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'u evinde konuk eden Eskişehirspor, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam Mustafa Özer, "Öncelikle mağlup olarak ayrıldığımız için üzgünüz. Genç oyuncular ile sahaya çıktı. Zaten bizim kadromuzdan 12-13 oyuncumuz bugün oynamadı. Yeni bir genç grupla oynadık. Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele etmeye çalıştı. Eksikleri var, eksiklerini gidermek için de çocuklar ile çok çalışmalıyız. Eskişehirspor büyük bir camia. Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir. Eskişehirpsor taraftarları ve halk takıma sahip çıkın. Başka Eskişehirspor yok. Biz elimizden geldiğimiz kadar genç oyuncular ile oynamaya çalışacağız son haftalarda. Gelecek sene ile ilgili elimizdeki oyuncuları hazırlayacağız. Bakalım ne olacak. Son iki haftamız var. Gerçekten en büyük hayalim Eskişehirspor'da şampiyonluk yaşamak ve kupayı alıp Ediz Bahtiyaroğlu'nun mezarına götürmek. En büyük hayalimdi buraya geldiğimde de. Ama şartlarımız şu an bu. Kulübün durumunu zaten biliyorsunuz ama inşallah toparlanacağız. Eskişehir her zaman küllerinden doğan bir takım. Allah yardımcımız olsun. İşimiz kolay değil" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:54 Kaynak: İHA
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