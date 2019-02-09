Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Deplasmandaki İlk Puanlarını Aldı

Eskişehirspor Deplasmandaki İlk Puanlarını Aldı

30 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezonun ilk deplasman puanlarını 21. haftada Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek aldı.

Eskişehirspor Deplasmandaki İlk Puanlarını Aldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezonun ilk deplasman puanlarını 21. haftada Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek aldı.

Sezon başında, geçmiş sezonlarda forma giyen bazı futbolcu ve antrenörlere olan borçları nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan Eskişehirspor, uzun bir süre altyapısındaki oyunculardan kurulu kadrosuyla mücadele etti.

Ligin ilk yarısında sadece sahasındaki maçlarda 16 puan toplayabilen Eskişehirspor, deplasmanda varlık gösteremedi. Yeni transferlerini kadrosuna katıncaya kadar rakip sahalarda 9 maçta da mağlup olan Eskişehir temsilcisi, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol atabilirken, kalesinde 28 gol gördü.

Transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosunu yeni transferleriyle güçlendiren Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek sezonun ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Eskişehirspor, ligin 22. haftasında ise zirve yarışını sürdüren Denizlispor'u konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Spor
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