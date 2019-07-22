Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor ekibi Osmaneli'nde
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Eskişehirspor ekibi Osmaneli'nde

1 saat önce

Eskişehirspor kafilesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde sabah kahvaltısı yaptı.

Eskişehirspor ekibi Osmaneli'nde, System.String[]
Eskişehirspor kafilesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde sabah kahvaltısı yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Şahin, "Osmaneli Belediyemiz yaptığı yatırımlar ile turizmde hedeflerine ulaşıyor. Osmaneli'nde oluşturduğumuz birlik ve beraberlik havası ilçemize bolluk ve bereket getirdi. İyi niyetimize Allah'ın önümüzü açmasıyla ve yardımcı olmasıyla şükürler olsun ki her gün bir önceki günden daha iyi oluyoruz. Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz yoğun ilgi görüyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın kamp yaptığı tesislerimize bugün de Eskişehir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübümüz sabah kahvaltısı için uğradı. Geçtiğimiz günlerde ilçemize alt yapı takımıyla kamp için gelen Eskişehir Sporumuza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Eskişehirspor, Yunus Söylet, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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