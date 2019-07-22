Eskişehirspor ekibi Osmaneli'nde
1 saat önce
Eskişehirspor kafilesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde sabah kahvaltısı yaptı.
Eskişehirspor Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
kafilesi Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler
Tesisleri'nde sabah kahvaltısı yaptı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, bu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Şahin, "Osmaneli Belediyemiz yaptığı yatırımlar ile turizmde hedeflerine ulaşıyor. Osmaneli'nde oluşturduğumuz birlik ve beraberlik havası ilçemize bolluk ve bereket getirdi. İyi niyetimize Allah'ın önümüzü açmasıyla ve yardımcı olmasıyla şükürler olsun ki her gün bir önceki günden daha iyi oluyoruz. Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz yoğun ilgi görüyor. Beşiktaş
Kadın Futbol
Takımımızın kamp yaptığı tesislerimize bugün de Eskişehir Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Kulübümüz sabah kahvaltısı için uğradı. Geçtiğimiz günlerde ilçemize alt yapı takımıyla kamp için gelen Eskişehir Sporumuza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Herkes domates sanmıştı, zehirli patates olduğu anlaşıldı Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor Son dakika! İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi