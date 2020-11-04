Eskişehirspor ekibinden TÜFAD'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehirspor ekibinden TÜFAD'a ziyaret

04.11.2020 16:45
Eskişehirspor ekibinden TÜFAD'a ziyaret, System.String[]

Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var ekibi ile birlikte Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl'ü ziyaret etti.

Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var ekibi ile birlikte Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl'ü ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Ahmet Bingöl, "Türkiye Futbol Antrenörler Derneği antrenörleri bünyesinde barındıran bir sivil toplum kuruluşudur. Her antrenör başımızın tacıdır. Göreve geldiğinizde yönetime Eskişehirli antrenör tercih edilmediği için ve en azından ekipte bir Eskişehirli olmasını istemiş ve sitemde bulunmuştuk. Eskişehirli 397 antrenörün göz ardı edilmesine sitem etmiştik.

Karar verildi, her antrenörün başımızın üstünde yeri var. Eskişehirli antrenörlerin dışarıda, çalışma hakkı varsa başka ilden gelen antrenörlerin de burada çalışma hakkı vardır. TÜFAD olarak yanındayız"dedi.

Takımın durumu ve gelecek planları hakkında bilgiler veren İlhan Var, "Takımın bulunduğu durumu ve pandemi koşulları nedeniyle oldukça zorlu süreçten geçiyoruz. Kadromuz kısıtlı o yüzden korona virüs vakası çıkmaması için çok azami dikkat ediyoruz. Bir vaka bile dengemizi bozabilir. Türkiye Kupası'nda Çizre maçında havuz gurubu ve yedeklerin olduğu bir kadro ile mücadele edeceğiz. Ligimizde Keçiörengücü, İstanbulspor, Altınordu iyi takımlar. Diğer takımlar iniş çıkıp yaşayabiliyor, ancak bu üç takım bir istim üzerinde gidiyorlar. Yönetimsel anlamda sorun yaşamıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Ancak takımda yeterlilik minimuma inmiş, bireysellik yok. Tek başına üç puan alabilecek oyuncu yok. Durum böyle olunca biz de sistemle, birlikte hareket ederek, tek yumruk olursak çok şey değişebilir düşüncesini futbolculara aktarmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden buyana basamak basamak üzerine koyarak geldik. Bireysel hatalardan gol yiyoruz. Kazandığımız topun kaybını çok çabuk yapıyoruz. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Doğru bir tanedir. Fedakarlık yapıyoruz, bunun karşılığını 3-4 sonra alacağız. O gün gelince bize teşekkür edecekler. Biz böyle planlama yapıyoruz. Herkes yarını düşünüyor bir geleceği. Bahane üretmiyoruz. Sistem içindeki arızayı bulmaya çalışıyoruz. Eskişehirspor büyük bir camia. Eskişehirspor'a hiç bir şey olmaz. Genç yeteneklere pozisyon verip, scout ekiplerinin radarına sokmaya çalışıyoruz. Bir kaç futbolcu parlatıp, satış yapılabilirse kulübün önü açılır. Skora bakmıyoruz geleceğe bakıyoruz "dedi.

Ziyaretten sonra Bingöl, Eskişehirspor ekibine A Milli Takımın giydiği ilk formanın benzerini hediye etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor ekibinden TÜFAD'a ziyaret
Eskişehirspor ekibinden TÜFAD'a ziyaret
Eskişehirspor ekibinden TÜFAD'a ziyaret

Eskişehirspor, Türkiye, Futbol, Bingöl, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor ekibinden TÜFAD'a ziyaret - Son Dakika Spor


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