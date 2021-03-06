Eskişehirspor eSpor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu! - Son Dakika
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Eskişehirspor eSpor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu!

07.03.2021 15:46

eskisehir_espor x diadoraturkiye forma sponsorluğu duyuruldu!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından Eskişehirspor Espor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu. Başarılı takım sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni forma sponsorunu tanıttı, ardından Diadora'nın espor sektörüne giriş yaptığını da belirtmeyi ihmal etmedi!

Türk takımlarına hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Diadora bu haber ile birlikte Espor sektörüne resmi olarak girmiş oldu. Eskişehir Espor taraftarları da yeni forma sponsorunu şimdiden çok sevmiş görünüyor.

Playerbros olarak Diadora'ya hoş geldiniz ve medya sponsorluğunu üstlendiğimiz Eskişehirspor eSpor'a da yeni formalar ile başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Eskişehirspor eSpor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehirspor eSpor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu! - Son Dakika
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