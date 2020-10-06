Eskişehirspor evinde kaybetmiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bu sezon sahasında yaptığı iki maçı kaybetmedi.

Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk hafta konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.

Ligin 2. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan siyah-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı. Eskişehirspor, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu.

Geçen hafta sahasında Ümraniyespor'u ağırlayan siyah-kırmızılı takım, 1-1 biten maçta rakibiyle birer puanı paylaştı.

Sahasında yaptığı iki maçtan beraberlikle ayrılarak iki puanı hanesine yazdıran Eskişehirspor, lige verilen milli maç arasından sonra deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.