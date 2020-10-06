Eskişehirspor evinde kaybetmiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bu sezon sahasında yaptığı iki maçı kaybetmedi.
Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk hafta konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.
Ligin 2. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan siyah-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı. Eskişehirspor, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu.
Geçen hafta sahasında Ümraniyespor'u ağırlayan siyah-kırmızılı takım, 1-1 biten maçta rakibiyle birer puanı paylaştı.
Sahasında yaptığı iki maçtan beraberlikle ayrılarak iki puanı hanesine yazdıran Eskişehirspor, lige verilen milli maç arasından sonra deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:29 - Kaynak: AA
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