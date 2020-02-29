Eskişehirspor evinde kayıp - Son Dakika
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Eskişehirspor evinde kayıp

23 dakika önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Akhisarspor'a 2-1 yenilen Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Ligde kalmamız için daha çok çalışmamız lazım" dedi.

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TFF 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Akhisarspor'a 2-1 yenilen Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Ligde kalmamız için daha çok çalışmamız lazım" dedi.


Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor, Akhisarspor'un Erhan ve Onur ile bulduğu gollerle 2-1 mağlup oldu. Mehmet Feyzi'nin attığı tek gol Eskişehir ekibi için yeterli olmazken, camiada 25. hafta sonucu 16 puan ile ligin dibinde kalınması büyük üzüntü yaşattı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Özer, maç sonucu itibariyle çok üzücü olduklarını belirterek, "Yolumuza devam ediyoruz. Bırakmak yok" ifadelerini kullandı.


"Yolumuza devam ediyoruz"


İlk yarıdaki oyunun geldiklerinden bu yana en kötü performansları olduğunu belirten Teknik Direktör Mustafa Özer, buna rağmen yaptıkları değişiklerle oyuna ortak olduklarını ifade etti. Yine de yollarına devam ettiklerini ve daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Özer, "Yılmaz hocamı tebrik ediyorum. İyi dilekleri için de teşekkür ediyorum. Çok üzgün olduğumuz bir maçı kaybettik. Oyuna baktığımız zaman ilk yarı geldiğimizden bu yana en kötü oyunu oynadık. Değişikliklerle birlikte oyunu rakip sahaya yıktık. Bunun neticesinde 2-1'i getirdik. Son dakikalardaki Mehmet Feyzi'nin pozisyonu girse berabere bitecekti. Çok üzüldüğümüz maç. Yolumuza devam ediyoruz. Bırakmak yok. Çalışmamız lazım. Ligde kalmak için daha çok çalışmamız lazım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
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