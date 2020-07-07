Eskişehirspor galibiyeti unuttu - Son Dakika

Eskişehirspor galibiyeti unuttu

TFF 1. Lig'den sezonun tamamlanmasına 4 maç kala bir alt lige düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, haftalardır kazanamıyor.

TFF 1. Lig'den sezonun tamamlanmasına 4 maç kala bir alt lige düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, haftalardır kazanamıyor.

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Siyah-kırmızılı ekip, ligin 21. haftasında ağırladığı Altınordu'yu 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyeti adeta unuttu. Bir sonraki hafta Ekol Göz Menemenspor'a 3-1, 23. hafta ise lider Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor, 24. haftada da Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi.

Eskişehir temsilcisi, 25. hafta konuk ettiği Akhisarspor'a 2-1, sonraki hafta Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Ligin 27. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'dan 1-1'lık skorla 1 puan almayı başaran Eskişehirspor, sonraki hafta sahasında Adana Demirspor'a 4-1 yenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen lig, normalleşme süreciyle 29. haftada yeniden başladı. O hafta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Eskişehirspor maçı 1-0 kaybetti. Eskişehir temsilcisinin, 30. hafta sahasında misafir ettiği Altay'la 2-2 berabere kalmasıyla TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Genç futbolculardan oluşan kadrosuyla ligde mücadele eden siyah-kırmızılılar, 31. haftada deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 3-0, 32. haftada da sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.

Son 11 maçta 9 kez mağlup olan Eskişehirspor, 2 kez berabere kaldı. Bu maçlarda kalesinde 24 gol gören siyah-kırmızılılar, rakip ağları ise 6 kez sarsabildi.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan Eskişehir temsilcisi, 33. haftada 11 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehirspor galibiyeti unuttu - Son Dakika Spor
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