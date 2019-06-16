Eskişehirspor genç golcüsünü takımda tuttu
2 saat önce
Eskişehirspor'un genç golcüsü İbrahim Halil Öner, siyah-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Eskişehirspor
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
'un genç golcüsü İbrahim Halil
Öner, siyah-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Eskişehirspor Başkanı Osman Taş
ile bir araya gelen İbrahim Halil Öner
, sözleşmesini 2 yıl uzatan imzayı attı. 2 yıl daha Eskişehir ekibinin formayı terletecek olan genç golcü, geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Transferde önceliği iç transfere veren Eskişehirspor'un kadrosunu korumak istediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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