Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor genç golcüsünü takımda tuttu
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Eskişehirspor genç golcüsünü takımda tuttu

2 saat önce

Eskişehirspor'un genç golcüsü İbrahim Halil Öner, siyah-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Eskişehirspor genç golcüsünü takımda tuttu, System.String[]
Eskişehirspor'un genç golcüsü İbrahim Halil Öner, siyah-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş ile bir araya gelen İbrahim Halil Öner, sözleşmesini 2 yıl uzatan imzayı attı. 2 yıl daha Eskişehir ekibinin formayı terletecek olan genç golcü, geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Transferde önceliği iç transfere veren Eskişehirspor'un kadrosunu korumak istediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Eskişehir, Osman Taş, İbrahim Halil, Eskişehirspor, Spor
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