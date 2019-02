Eskişehirspor - Gençlerbirliği Maçının Ardından

Eskişehirspor'un kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Transfer tahtasının açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çapa şöyle konuştu:



"Beklenen, özlenen tablonun bugün sahada olması hepimizi mutlu etti. Karşılaşmanın 15 dakikası sıkıntılı geçti bu bir gerçek. Duran toplar, taç atışları bizi biraz sıkıntıya soktu. Bazı oyuncularımız inisiyatif alarak ön plana çıktı. Bu da tabi ki tecrübeyle alakalı. 1-0'ı hak ettiğimiz oyun sürecinde attık ama daha sevinç kollarımızı aşağı indirmeden 1-1 oldu. Ondan sonraki vermiş olduğumuz reaksiyon gerçekten mutlu edici. Çünkü oyunu tekrar inisiyatif alıp skoru düşünen bir Eskişehirspor vardı. Sadece goller değil ama golün geliş şekli, takım içindeki varyasyonlar daha çok mutluluk vericiydi ama maalesef duran toptan 3-2 oldu. Gençlerbirliği'nin bu bir özelliği, fizik kalitesine baktığımız zaman gerçekten hem deneyim olarak hem de hava toplarında çok etkili bir takım. Bunu da çok iyi değerlendirdiler. Genel olarak hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü yine iç sahadaki sadece bir değil 3-4 kişi fazla oynuyor gibi gözükmemize neden oluyorlar. Sadece burada değil, transfer açılmasında çok katkıları oldu. Biliyorsunuz o süreci hep birlikte yaşadık. Bugün sadece Eskişehirspor 3 puan almadı. Türkiye çok şey kazandı. Burada transfer tahtamızı açmamıza vesile olan meslektaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma, bize yardım eden avukatlar çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu tablonun oluşmasında çok büyük emekleri var. Belki en büyük etken ise Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ oldu. Biz bugün bu oyuncular ile oynayabiliyorsak onun emeği çok fazlaydı. Abdullah hocamıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Kısa vadede değil belki ama uzun vadede takip ettikleri bir oyuncumuzdu. Bizim içinde bulunduğumuz ortamı da bildikleri için bunu öne aldılar. Başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İş bitiren bir kimliği var. Az konuşup iş bitiren bir kimliği var. Bununda Eskişehispor'a çok faydası olacak."



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri de Eskişehirspor'u galibiyetten dolayı kutladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"3 haftadır yenilen bir takımın teknik direktörü olarak konuşmak kolay değil. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. İkinci yarıya çok avantajlı başlamıştık ama beklemediğimiz sonuçlar aldık, bugün de almaya devam ettik. Aslında bunu da beklemiyorduk ama Eskişehirspor'un bugün canlı, iştahlı, seyircisinn önünde oynayacağını biliiyorduk. Oyuncularıma fazla bir şey söyleyemiyorum, tabi 1-2 oyuncunun standartın altında oynadığı bir gerçekti. Ama genele baktığımız zaman bugün çok üretken oynadık, pozisyonlar bulduk ama rakibimiz çok dirençliydi, agrasifti, istekliydi. Biz öne geçsek daha farklı olurdu buna şüphemiz yok ama öne geçince dirençleri daha da arttı. Tabi Eskişhirspor'un bugün transferi açması, camianın bütünleşmesi, seyircinin gelmesi rakibimiz için artı ama her şeye karşı bugün puan ya da puanlar almalıydık. Maalesef olmadı. Gelen toplar hep gol oluyor. Biz 11 haftada 2 gol yiyen bir takımız ama maalesef son haftalarda pozisyon verdiğimiz de pas geçmiyor, gol oluyor. Tekrar toparlayacağız. İkinci yarıya başlarken çok fazla avantajlarımız vardı. Bu avantajlarımızı kullanamadık ama hala kötü durumda değiliz. Toparlamak için zamanız var. Lig bizim için tekrar başlıyor gibi bir durum. Eskişehirspor'u kutluyorum gerçekten iyi ve güzel bir galibiyet. Maçın hakemlerini de tebrik ediyorum. Belki bir iki tane iki taraf için de hata yapmış olabilirler ama iyi bir maç yönettiler. 41 puanı ilk yarıda nasıl yaptıysak, ikinci yarıda da artık bu talihsiz gidişimizi çevirip inşallah hedefimize ulaşacağız. Gençlerbirliği camiası kalitesi bunu her zaman yapabilecek güçte. Ama dediğim gibi biraz finallerde eksiğiz. Bazı oyuncularımız formsuz. Bunları toparlayacağız ve hedefimize ulaşacağız



