Eskişehirspor gençlerle devam ediyor - Son Dakika

Eskişehirspor gençlerle devam ediyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, cumartesi günü oynanacak olan Balıkesirspor maçı öncesi takımdaki son durumla ilgili bilgiler verdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, cumartesi günü oynanacak olan Balıkesirspor maçı öncesi takımdaki son durumla ilgili bilgiler verdi. Özer, ligde kalan maçlarda genç oyunculara daha çok forma şansı vereceklerini söyledi.

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Teknik Direktör Mustafa Özer, yaptığı açıklamada genç oyuncuların forma şansı bulmasının, takımın geleceğiyle ilgili bir avantaj olduğunu belirtti. Kalan maçları genç oyunculara daha çok şans vererek tamamlayacaklarını ifade eden Özer, "Bildiğiniz gibi özellikle son dönemde kadroda oldukça sıkıntılı bir sürece girdik. Ancak bu durumu lehimize çevirebildik diye düşünüyorum. Ligin bitimine 2 hafta kaldı. Önceliğimiz oyuncularımızın sağlığı. Genç ancak yetenekli bir kadromuz var. Oyuncularımızın bireysel yeteneklerini maçlarda ve antrenmanlarda takımımızla uyumlu hale getirmeleri için çalışıyoruz. İbrahim Halil ve Hasan Ulaş'ın bildiğiniz üzere son maçlarda sakatlıkları oldu. Verilen uzun bir aranın ardından kısa bir dönemde yoğun maç temposunda maalesef kadro genişliği olmayan takımlarda bu sıkıntılar yaşanabiliyor. İbrahim Halil sezonu kapattı diye düşünüyorduk ancak sıkı bir tedavi süreci ve oyuncumuzun azmiyle kısa sürede toparlandı. Onun ve son maçta bir sakatlık yaşayan Bedirhan'ın forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Hasan Ulaş ve Muhammet Yahya ise bu maçta da forma giyemeyecekler. Biz kalan maçlarımızı genç oyuncularımıza daha çok forma şansı vererek tamamlayacağız. Eskişehirspor çatısı altında olduğumuz sürece bizim ve oyuncularımızın her zaman tek parolası galibiyettir. Bu şekilde kalan maçlarda da sahada olaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor gençlerle devam ediyor - Son Dakika Spor
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