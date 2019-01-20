Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor - Giresunspor: 0-0

Eskişehirspor - Giresunspor: 0-0

39 dakika önce

STAT: Eskişehir YeniHAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Murat Altan (xxx)ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Mevlüt (xxx), Bedirhan (xxx)(Dk. 89 Kaan ), Cemali (xxx), Furkan Balaban (xx), Mehmet Özcan (xxx), Talha (xx (Dk.

Eskişehirspor - Giresunspor: 0-0, System.String[]


STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Murat Altan (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Mevlüt (xxx), Bedirhan (xxx)(Dk. 89 Kaan ), Cemali (xxx), Furkan Balaban (xx), Mehmet Özcan (xxx), Talha (xx (Dk. 84 Tolga), Furgan Polat (xx), Fıratcan Üzüm (xxx), Mehmet Feyzi (xxx), İbrahim Halil (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xxx) - Ferhat (xx), Renan (xx), Hüsamettin (xx), Berkan (xx), Miray (xx)(Dk.61 Tanese xx ), Tevfik (xx), Volkan x(xx), Alperen (xxx), Landel (xx)(Dk. 90 Muhammet), Dauda (xx)(Dk. 74 Yasin)

SARI KARTLAR: Mevlüt (Eskişehirspor). Ferhat, Tevfik, Tanese (Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig"in 18'inci haftasında Eskişehirspor sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

24'üncü dakikada gelişen Giresunspor atağında Landel'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

41'inci dakikada Mevlüt ceza sahasına girerken sert vurdu top üstten auta gitti.

İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi, mücadele 0-0'lık skorla sona erdi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Oğuz Terzi, Eskişehir, Giresunspor, Eskişehirspor, Spor
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