Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Diğer yandan kaleci Cengiz Alp Köseer, sol alt adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı bırakırken, kulüp doktoru ve sağlık ekibi kontrolünde tedavisine başlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, TFF 1.Lig'in 29.hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 15.00'de başlayan antrenmanda, oyuncular ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiler.

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