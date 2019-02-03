Eskişehirspor, Hazırlıklara Ara Vermeden Başladı
46 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak Karabükspor
maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gençlerbirliği
ile oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Eskişehirspor, ara vermeden antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa
yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 85 dakika sürdü. İki gruba ayrılan takımda Gençlerbirliği karşısında oynayan futbolcular rejenerasyon ve core çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve dar alan oyun ile antrenmanı tamamladı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
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