Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor, Hazırlıklara Ara Vermeden Başladı

Eskişehirspor, Hazırlıklara Ara Vermeden Başladı

46 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Eskişehirspor, Hazırlıklara Ara Vermeden Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Eskişehirspor, ara vermeden antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 85 dakika sürdü. İki gruba ayrılan takımda Gençlerbirliği karşısında oynayan futbolcular rejenerasyon ve core çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve dar alan oyun ile antrenmanı tamamladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Karabükspor, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la Yollarını Ayırdı Beşiktaş, Antalyaspor Deplasmanında! Canlı Anlatım

Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 19:18:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor, Hazırlıklara Ara Vermeden Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]