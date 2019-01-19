Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Hepimizindir, Birlikte Başaracağız"

Eskişehirspor Hepimizindir, Birlikte Başaracağız"

12 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un göreve yeni seçilen başkanı Kaan Ay, kalıcı başarılar elde edebilmek desteğe daha fazla ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Eskişehirspor hepimizindir, birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Eskişehirspor Hepimizindir, Birlikte Başaracağız
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un göreve yeni seçilen başkanı Kaan Ay, kalıcı başarılar elde edebilmek desteğe daha fazla ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Eskişehirspor hepimizindir, birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Kaan Ay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kendisini göreve layık görenlere teşekkür etti.

Zor şartlarda, özlenen Eskişehirspor'u iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını belirten Ay, şunları kaydetti:

"Son 5 aydır içinde olmaktan son derece gurur duyduğum icra kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaları ortak akıl ile yönetmeye devam edeceğiz. Açık, şeffaf, hesap verilebilir ve güvene dayalı yönetim anlayışımızla yola çıktık. Bu planlamada toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Transfer tahtasını açma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile birlikte yakalamış olduğumuz sinerjimizi artırarak devam edeceğiz. Kalıcı başarılar elde edebilmek için camiamızın, atanmış ve seçilmişlerimizin desteklerine daha fazla ihtiyaç var. Eskişehirspor hepimizindir, birlikte başaracağız."

Başkan Ay, her şartta desteğini esirgemeyen Eskişehirspor taraftarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Eskişehirspor, Spor
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