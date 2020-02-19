Eskişehirspor iç sahadaki tüm maçlarda galibiyet hedefliyor - ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehirspor iç sahadaki tüm maçlarda galibiyet hedefliyor - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehirspor iç sahadaki tüm maçlarda galibiyet hedefliyor - ESKİŞEHİR

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Hatayspor'u konuk edecek Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, tüm iç saha maçlarında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Hatayspor'u konuk edecek Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, tüm iç saha maçlarında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Ligde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren siyah-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mustafa Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Ekol Göz Menemenspor'a yenildiklerini hatırlatarak, kalan maçlara odaklandıklarını ifade etti.

Bu hafta Hatayspor ile karşılaşacaklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Rakibimiz 3 haftadır galip gelemiyor. Teknik direktör değişikliğine gittiler. Hazırlıklarımızı da buna göre şekillendirip taraftarlarımıza iyi bir Eskişehirspor izlettirmeyi düşünüyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle sahamızda oynadığımız maçlardan galibiyetle çıkmak tek arzumuz."

Eskişehirspor iç sahadaki tüm maçlarda galibiyet hedefliyor - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Hatayspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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