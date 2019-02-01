Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor ile Esogü Arasında İşbirliği

Eskişehirspor ile Esogü Arasında İşbirliği

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehirspor arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehirspor ile Esogü Arasında İşbirliği, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehirspor arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen imza törenine ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak, Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ve ilgililer katıldı. Program Rektör Kemal Şenocak'ın konuşması ile başladı. Üniversite olarak Siyah Kırmızılı camiaya ellerinden gelen desteği vereceklerini aktaran Rektör Şenocak, "Eskişehirspor hepimizin, gönlümüzün takımı. Bu yüzden biz üniversite olarak Eskişehirspor'a üniversite çerçevesi içerisinde elimizden gelen yardımı yapacağız. İnşallah Eskişehirspor'a ve Türkiye spor camiasına katkılarda bulunmaya çalışacağız. Protokolümüzün hem üniversitemize hem Eskişehirspor'a katkılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ise, "Eskişehirspor'un desteğe ihtiyacı var. Çünkü Eskişehirspor'un maddi durumu ortada. İnşallah Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehirspor'un bu işbirliği ile Türk futboluna çok ciddi katkılarımız olur" diye konuştu.

Son olarak Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da, "Bugün belki Eskişehirspor zor bir süreçten geçiyor. 3 yıl sonra herkesin Eskişehirspor'u konuştuğu, Osmangazi Üniversitesi'ni konuştuğu bir konuma geleceğiz. Biz başladığımız yeri ve bırakmak istediğimiz yeri çok net bir şekilde biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü ESOGÜ Rektörü Şenocak ve Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay tarafından imzalandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:25 Kaynak: İHA

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