Eskişehirspor İstanbulspor'u Yenip Nefes Almak İstiyor
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 27. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, ligin 27. haftasında İstanbulspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Fuat Çapa
yönetiminde yaklaşık 70 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve yarım sahada gerçekleşen maç ile son buldu. Diğer yandan sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun
ve Kıvanç Karakaş
fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Düşme potasından kurtulmak isteyen Eskişehirspor, İstanbul temsilcisinden 3 puan alarak nefes almak istiyor. Karşılaşma öncesinde İstanbulspor'un 27, Eskişehirspor'un ise 25 puanı bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Eskişehirspor, Furgan Polat'ın 68. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:49 Kaynak: İHA
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