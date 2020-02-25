Eskişehirspor kadrosunu Kaan Emin Ayyıldız ile güçlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor kadrosunu Kaan Emin Ayyıldız ile güçlendirdi - Son Dakika Spor

Eskişehirspor kadrosunu Kaan Emin Ayyıldız ile güçlendirdi

7 saat önce

Eskişehirspor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Emin Ayyıldız'ı transfer etti.

Eskişehirspor kadrosunu Kaan Emin Ayyıldız ile güçlendirdi, System.String[]

Eskişehirspor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Emin Ayyıldız'ı transfer etti.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fenerbahçe'de forma giyen 18 yaşındaki milli oyuncu Kaan Emin Ayyıldız'ı renklerine kattı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası altyapıdan çıkardığı futbolcularla yoluna devem eden Es Es, uzun süredir scout ekiplerinin takibinde olan ve 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ayyıldız ile kadrosunu güçlendirdi. Türkiye U15 Milli Takımı'nda da forma giyen ve ofansif orta sahada oyuncusu olan Ayyıldız'ın, kırmızı-siyahlıların transfer yasağı nedeniyle sezon sonuna kadar Eskişehirspor'un U19 takımında görev alması beklenirken, önümüzdeki sezon A takımda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bora Füzesi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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