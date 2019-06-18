Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak
57 dakika önce
Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.
Eskişehirspor
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Polonya
'nın başkenti Varşova
'ya gidiyor.
Siyah-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere 4 Temmuz Perşembe günü Varşova'ya uçacak. Burada 10 gün kalacak Es-Es, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 14 Temmuz tarihinde ülkeye dönecek.
Yurt dışından dönen takım 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci kampı yapmak üzere 17 Temmuz'da Afyonkarahisar'a gidecek. 29 Temmuz'da Afyon'da kamp sürecini tamamlayıp Eskişehir'e dönecek olan siyah-kırmızılı ekip, Yeni Eskişehir Stadı
'nda Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı yapmayı da planlıyor. - ESKİŞEHİR
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