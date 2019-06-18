Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak
Son Dakika Spor Haber

Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak

57 dakika önce

Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.

Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak, System.String[]
Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.

Siyah-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere 4 Temmuz Perşembe günü Varşova'ya uçacak. Burada 10 gün kalacak Es-Es, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 14 Temmuz tarihinde ülkeye dönecek.

Yurt dışından dönen takım 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci kampı yapmak üzere 17 Temmuz'da Afyonkarahisar'a gidecek. 29 Temmuz'da Afyon'da kamp sürecini tamamlayıp Eskişehir'e dönecek olan siyah-kırmızılı ekip, Yeni Eskişehir Stadı'nda Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı yapmayı da planlıyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
polonya, temmuz, eskişehirspor, varşova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı Fenerbahçe'den tazminatını alamayan Cocu, FIFA'ya gidecek iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]