Eskişehirspor Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankara Keçiörengücü deplasmanında görev alan oyuncular rejenerasyon (yenileme) çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda paslaşma ve koordinasyon çalıştı. Siyah-kırmızılılar bir günlük iznin ardından salı günü evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - ESKİŞEHİR