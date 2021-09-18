Eskişehirspor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, koşu çalışmalarının ardından koordinasyon çalıştı. Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde yapılan antrenmanı tamamlayan Eskişehirspor kafilesi, öğleden sonra maçın yapılacağı Kırklareli'ne hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 4 puan ile ligde dördüncü sırada yer alırken, Kırklarelispor'un ise puanı bulunmuyor. - ESKİŞEHİR

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