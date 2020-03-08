Eskişehirspor kötü gidişi durduramıyor - Son Dakika
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Eskişehirspor kötü gidişi durduramıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, son 5 maçında puan alamadı.

Eskişehirspor kötü gidişi durduramıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, son 5 maçında puan alamadı.

Ligde zor günler geçiren ve genç bir kadroyla mücadele eden, 9 puan silme cezası da verilen Eskişehir temsilcisi, sezonun ilk yarısını 6 puanla tamamladı.

İkinci yarıya 1-0'lık Keçiörengücü galibiyetiyle başlayan siyah-kırmızılılar, bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Eskişehirspor, 20. haftada deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendikten sonra konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-kırmızılı ekip, 22. haftada İzmir deplasmanında Ekol Göz Menemenspor'a 3-1 mağlup olunca ligin ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı.

Bir sonraki hafta sahasında ağırladığı Hatayspor'a 1-0 yenilerek sahadan üzgün ayrılan Eskişehirspor, 24. haftada Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0, 25. haftada sahasında Akhisarspor'a 2-1 yenildi.

Siyah-kırmızılılar, dün sahasında misafir ettiği Giresunspor'a da 2-0 yenilerek puan hasretini 5 maça çıkarttı.

Ligin 26. haftasını 16 puanla son basamakta kapatan Eskişehir temsilcisi, 12 Mart Perşembe günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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