Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor küme düşme potasındaki kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor kritik Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor küme düşme potasındaki kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ateş hattının sınırında bulunan Osmanlıspor ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde EsEs'in 16 Osmanlıspor'un ise 22 puanı bulunuyor. Başkentte oynanacak maçın hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde devam eden siyah-kırmızılılar, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde yaklaşık 90 dakika antrenmanda ter döktü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, teknik ve taktik çalışmalar ile devam etti. Mehmet Özcan ve Talha Erdoğan ise fizyoterapist gözetiminde çalıştılar.


Eskişehirspor, yarın 12: 00'de yapılacak antrenmanın ardından 14: 30'da Ankara'ya hareket edecek. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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