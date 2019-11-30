Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarlarını ziyaret...
Son Dakika Güncel Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarlarını ziyaret... - Son Dakika

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarlarını ziyaret...

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, bu sabah Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına Bursaspor taraftarlarını ziyaret etti.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarlarını ziyaret..., System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, bu sabah Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına Bursaspor taraftarlarını ziyaret etti.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor-Bursaspor maçına giderken içinde bulundukları minibüsün tıra çarpması sonucu yaralanarak Eskişehir'deki hastanelerde tedavi altına alınan yeşil-beyazlı taraftarlara ziyarette bulundu.

Taraftarlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Akgören, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor-Bursaspor maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın Eskişehir- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

Eskişehirspor, Eskişehir, Bursaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı
Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 21:30:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarlarını ziyaret...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]