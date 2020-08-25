Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, "95'i TFF'de, 25'i FIFA'da olmak üzere toplam 120 futbolcu dosyamız var. Bunların 6-7'sinde puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi. Bu dosyalarının tamamının çözülmesi için 6,5 milyon avroya ihtiyaç var." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, "95'i TFF'de, 25'i FIFA'da olmak üzere toplam 120 futbolcu dosyamız var. Bunların 6-7'sinde puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi. Bu dosyalarının tamamının çözülmesi için 6,5 milyon avroya ihtiyaç var." dedi.

Akgören, Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım 2019'da görev geldiklerinden bu yana 9 aylık süreci geride bıraktıklarını hatırlatarak, göreve geldiklerinde kulübün adeta içler acısı halde olduğunu dile getirdi.

Yaptıkları plan dahilinde kulübün sorunlarını çözmeye başladıklarını anlatan Akgören, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor 9 aylık sürede olması gerektiği gibi kendine yetebilen, dışarıdan desteklere muhtacı olmayan, kendi döngüsünü yakaladı. Ciddi tasarruflar yaptık. Yarım sezonda kulübümüze sağladığımız tasarruf 10 milyon liranın üzerindedir. Kısa dönemde sportif başarı sözü vererek gelmedik. Eskişehirspor'un borcunu kısa vadede döndürülebilir hale getirmek istiyoruz. Uzun vadede de kulübün borçsuz, hacizsiz, temliksiz bir kulüp olması hayalini kuruyoruz ve bunların temellerini atıyoruz. Bu yükün altından kalkmamız için herkesin desteğine ihtiyacımız var."

"Altyapıya büyük önem veriyoruz"

Akgören, ortada halen kalkmayan bir enkazın olduğunu dile getirerek "Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın Eskişehirspor'a olan ilgisinden yönetim olarak mutluyuz. Kısa süre sonra Esstore'yi başka bir isim altında hayata geçiriyoruz. Eskişehirspor dergisi yönetim kurulumuz kontrolünde ve bünyesinde en kısa sürede hayata geçirilecek. Altyapımızı ciddi şekilde ele alıyoruz. A Takımımıza 2 yıldan bu yana yaklaşık 30 futbolcu verdi. Altyapıya büyük önem veriyoruz. Buranın ismini 'fabrika' koyduk. Burayı bir fabrika mantığıyla çalıştırarak, ileride mevcut olan antrenman tesisimizin tamamını altyapıya verme planlarını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi"

Kulüp lisansı çalışmasının 12 farklı kriterden oluşan bir bütün olduğunu anımsatan Akgören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 3 aydır yoğun çalışmalar yaparak, 10 kriteri yerine getirip Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) onay aldık. Diğer kriterlerden onay almamız maalesef ki mümkün görünmüyor. 95'i TFF'de, 25'i FIFA'da olmak üzere toplam 120 futbolcu dosyamız var. Bunların 6-7'sinde puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi. Bu dosyalarının tamamının çözülmesi için 6,5 milyon avroya ihtiyaç var. Eskişehirspor'un kurtulmasının birinci temeli FIFA dosyalarının halledilmesinden geçiyor. Bizim için kapanmış her dosya şampiyonluk kadar değerli. Birinci hedefimiz şampiyonluk değil, korkulu rüyalardan kurtulmak. TFF'de 95 sıkıntılı dosyamız var. Bu dosyalar hallolup, bu adamların mağduriyeti giderilmeden şampiyonluk hayali satamayız. Biz gerçekleri söyleyeceğiz. Biz, 27 ay daha buradayız."

Akgören, siyah-kırmızılı takımın 2020-2021 sezonu için 25 milyon liralık bütçeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:58

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız         
19:48
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı         
19:32
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi         
19:10
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:43
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti         
17:56
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Oyuncak ayıyla poz vererek Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı         
15:44
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim         
13:56
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı         
13:35
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu         
12:17
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı         
11:17
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı         
10:10
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 23:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei