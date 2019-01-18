Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu

Eskişehirspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu

1 saat önce

Eskişehirspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda geçerli sayılan 395 oyun 220'sini alan Kaan Ay, kulübün yeni başkanı oldu.

Eskişehirspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, System.String[]
Eskişehirspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda geçerli sayılan 395 oyun 220'sini alan Kaan Ay, kulübün yeni başkanı oldu.

Bir otelde düzenlenen seçimde 4 sandıkta 799 delegenin 398'i oy kullanırken, bu oyların 3'ü geçersiz sayıldı. Başkan adaylarından Mustafa Topkaya'nın 175, Kaan Ay'ın 220 oy aldığı seçimlerin ardından iki aday, birlikte fotoğraf çektirdi.

Ay, yaptığı konuşmada, kongreye gelerek Eskişehirspor'a sahip çıkan delegelere teşekkür etti.

Seçimin sonunda kazananın Eskişehirspor olduğunu ifade eden Kaan Ay, "Asıl iş bundan sonra başlıyor. Eskişehirspor'u birlik ve beraberlikle yöneteceğiz. Kulübü 15-20 kişiye bırakıp, çekip gitmek yok. Herkesin elini taşın altına koyup, Eskişehirspor'u ait olduğu yere çıkartmak için elinden geleni yapması gerekiyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Eskişehirspor, Spor
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