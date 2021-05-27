Eskişehirspor Kulübü olağanüstü kongreye gidecek

Genel kurulun yanı sıra, aynı toplantıda olağan mali genel kurulun da düzenleneceği ifade edildi.

Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlamaması durumunda, seçimin 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 4 Haziran'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor 'da yönetim kurulu, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

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