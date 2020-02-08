Eskişehirspor lig için umutlarını arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor lig için umutlarını arttırdı - Son Dakika Spor

Eskişehirspor lig için umutlarını arttırdı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Daha çok puan almamız lazım" dedi.

Eskişehirspor lig için umutlarını arttırdı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Daha çok puan almamız lazım" dedi.


Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan müsabakada 3 puanı 3 golle alan Eskişehirspor puanını 16'ya çıkarttı. Mete Kaan'ın (2) ve Mehmet Feyzi'nin attığı gollerle kritik maçtan galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılarda ligde kalma umutları arttı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Özer, tüm oyuncularını kutlarken ligde kalmak için 37-38 puanları görmek gerektiğini ifade etti.


"Eskişehirspor ligi hak ediyor"


Altınordu'nun 7 haftadır yenilmeyen bir takım olduğunu ve oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladığını belirten Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, ligde kalmak için 37-38 puan yapmaları gerektiğini söyledi. "Daha çok puan almamız lazım" diyen Özer, "Galip geldiğimiz için mutluyum. Biz tabii ki elimizden geldiği kadar sevgiyi getirmeye çalışıyoruz. Sevgi geldiğinde başarı da geliyor. İyi çalışıyoruz. Bugün de de oynadığımız Altınordu maçından galip geldiğimiz için çok mutluyuz. 7 haftadır yenilmeyen bir takım vardı. Biz de son 4 haftadır gol yemedik. Takım halinde savunmayı yapıp bloklar arası mesafeyi kapatıp yakaladığımız pozisyonları gole çeviriyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunu forse eden, rakip takıma baskı yapan ve kazandığı topları etkili kullanan bir takım vardı. Taraftarlar inanılmaz bir destek verdi bu soğukta. Eskişehirspor ligi hak ediyor. Bütün çalışmamız bu yönde devam ediyor. Daha çok puan almamız lazım. 37-38 puan yapmamız lazım. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.


"Bize inanmaya devam edin"


Sakat ve hasta oyunculara rağmen oynanan mücadeleden dolayı ekibiyle gurur duyduğunu belirten Özer, işlerinin henüz bitmediğini belirterek, "Çok fedakar bir takımım var. Onlarla gurur duyuyorum. Sakat ve hasta oyuncularımız var. Bütün ekibi kutluyorum. Daha işimiz bitmedi. Şu anda daha çok çalışmamız lazım. Bunun yanında yönetim kurulumuz ve başkanımız çok fedakarlık yapıyor. Primler günü gününe veriliyor. Başkan ve yönetim kuruluna lütfen herkes destek olsun. Bize inanmaya devam edin" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Mustafa Özer, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:24 Kaynak: İHA
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