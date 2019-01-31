Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Lig Maçına Hazırlanıyor

Eskişehirspor Lig Maçına Hazırlanıyor

1 saat önce

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor Lig Maçına Hazırlanıyor, System.String[]
Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde gerçekleşen antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından transferde atağa kalkan Anadolu temsilcisinde yeni transferlerde çalışmalarda yer aldı. Yeni oyuncularıyla birlikte hedef yenileyen siyah kırmızılı ekipte oyuncuların istekli tavırları dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Spor
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