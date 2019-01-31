Eskişehirspor Lig Maçına Hazırlanıyor
1 saat önce
Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Eskişehirspor
, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol
Tesislerinde gerçekleşen antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından transferde atağa kalkan Anadolu temsilcisinde yeni transferlerde çalışmalarda yer aldı. Yeni oyuncularıyla birlikte hedef yenileyen siyah kırmızılı ekipte oyuncuların istekli tavırları dikkat çekti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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