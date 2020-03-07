Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi" dedi.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor, Ahmet Kesim ve Del Valle'nin attığı gollerle Giresunspor'a mağlup oldu. Bu skorla kırmızı-siyahlılar 16 puanla ligin sonuna demir atarken, Giresunspor ise puanını 34'e çıkartarak derin bir nefes aldı.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktör Mustafa Özer, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. İlk yarıya baktığımız zaman sadece duran toptan pozisyonları var. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladık. 4-4-2'ye döndük. Hafta içi sakat ve hasta olan oyuncularımız vardı. Maç içinde de bazı oyuncularımız da oyundan çıkmak istedi. Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk üzgünüz" dedi. - ESKİŞEHİR