Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı - Son Dakika Spor

Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi" dedi.

Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi" dedi.


Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor, Ahmet Kesim ve Del Valle'nin attığı gollerle Giresunspor'a mağlup oldu. Bu skorla kırmızı-siyahlılar 16 puanla ligin sonuna demir atarken, Giresunspor ise puanını 34'e çıkartarak derin bir nefes aldı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktör Mustafa Özer, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. İlk yarıya baktığımız zaman sadece duran toptan pozisyonları var. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladık. 4-4-2'ye döndük. Hafta içi sakat ve hasta olan oyuncularımız vardı. Maç içinde de bazı oyuncularımız da oyundan çıkmak istedi. Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk üzgünüz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Mustafa Özer, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, kulüpte 12 yıldır görev yapan Zeki Murat Göle oldu
Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor ligde kalma umutlarını azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]