Eskişehirspor ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor
17.11.2020 14:12
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.
TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Var yönetiminde kondisyon ve dayanıklılık çalışması yaptı. Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılan Eskişehirspor'da futbolcular, Adana Demirspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirtti.
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