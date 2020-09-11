Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor

TFF 1'inci Lig'de yarın deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Özer, "İlk hafta maçımız bizim için çok önemli. Geçirdiğimiz verimli kamp döneminin karşılığını rakibimiz karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak almak istiyoruz" dedi.

TFF 1'inci Lig'deki ilk hafta maçında yarın deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı. Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Özer, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirterek, "İlk hafta maçımız bizim için çok önemli. Geçirdiğimiz verimli kamp döneminin karşılığını rakibimiz karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak almak istiyoruz. Özellikle bu hafta yaptığımız taktik çalışmalarda genç arkadaşlarımızdan yararlanma fırsatı ve onlardan ne şekilde yararlanacağımızı görme şansı elde ettik. Genel olarak baktığımızda istekli, azimli ve tam motive bir oyuncu kadromuz var. Kaptanımız Sezgin'in bir sakatlığı var. Kısa sürede takımımıza katılacaktır diye umuyorum. Bunun dışında bir eksiğimiz yok. Oyuncularımızın isteklerini sahaya da yansıtacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.