Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor ligin dibine demir attı
Son Dakika Spor Eskişehirspor ligin dibine demir attı

Eskişehirspor ligin dibine demir attı

44 dakika önce

TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor'un kötü gidişatı devam ediyor.

Eskişehirspor ligin dibine demir attı, System.String[]

TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor'un kötü gidişatı devam ediyor.


Ligin 8. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Sezona -6 puan ile başlayıp ardından -3 puan silme cezası daha alan ve bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor, Akhisarspor'a karşı özellikle savunmada yapılan basit hatalarla dağıldı. Haftanın açılış maçında kaybeden siyah-kırmızılılar ligin dibine demir atmış durumda. Ligde 16 golle en çok gol yiyen takım olma özelliğini de taşıyan EsEs, -5 puan ile son sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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