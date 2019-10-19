Eskişehirspor ligin dibine demir attı

TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor'un kötü gidişatı devam ediyor.



Ligin 8. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Sezona -6 puan ile başlayıp ardından -3 puan silme cezası daha alan ve bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor, Akhisarspor'a karşı özellikle savunmada yapılan basit hatalarla dağıldı. Haftanın açılış maçında kaybeden siyah-kırmızılılar ligin dibine demir atmış durumda. Ligde 16 golle en çok gol yiyen takım olma özelliğini de taşıyan EsEs, -5 puan ile son sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR