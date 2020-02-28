Eskişehirspor maç saatini beklemeye geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor maç saatini beklemeye geçti - Son Dakika Spor

Eskişehirspor maç saatini beklemeye geçti

6 saat önce

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor maç saatini beklemeye geçti, System.String[]

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Son 3 haftadır puan yüzü görmeyen EsEs, Akhisar maçını kazanıp lige tutunmak istiyor. Müsabakaya 3 puan parolasıyla motive olan siyah-kırmızılılar, Akhisar maçı hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenman ile tamamladı. Çalışmalar teknik ve taktik antrenmanla sona ererken Cemali de takımla birlikte çalıştı.


Ayrıca Eskişehirspor'un antrenmanında Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikleri anmak için dev Türk bayrağı açıldı. Kampa giren Eskişehir ekibi, maç saatini beklemeye geçti.


Karşılaşma öncesinde Akhisar'ın 35 Eskişehirspor'un ise 16 puanı bulunuyor. Öte yandan müsabakanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda maç saatinde havanın iyi olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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