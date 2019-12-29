Eskişehirspor maçı sonrası tribünde kavga çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor maçı sonrası tribünde kavga çıktı - Son Dakika Spor

Eskişehirspor maçı sonrası tribünde kavga çıktı

6 saat önce

TFF 1. Lig'nin 17. haftasından Boluspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'nin 17. haftasından Boluspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında ofsayt pozisyonuna itiraz eden Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü'ye maçın hakemi Bülent Birincioğlu tarafından kırmızı kart gösterildi.

Yaşanan tartışmada yedek kulübesinden sahanın yakınına gelerek, rakip takımın kalecisi Ekrem Kılıçarslan'a elle iterek tepki gösteren Bolusporlu Ümit Kurt da aynı dakikada kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart gören teknik direktör Özköylü ile yedek oyuncu Kurt tribüne gönderildi.

Takımın başına yardımcı antrenör Fatih Çardak geçti.

Maçın ardından kapalı tribünde Eskişehirspor ile Boluspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Boluspor taraftarlarının tribünden çıkarılmasının ardından Eskişehirspor taraftarları da güvenlik önlemleri altında tribünü boşalttı.

Eskişehirspor maçı sonrası tribünde kavga çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ekrem Kılıçarslan, Eskişehirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:49 Kaynak: AA
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