Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika

Eskişehirspor maçının ardından

Ali Güneş: Çok keyifli, iki takımın da çok koştuğu iyi mücadele ettiği bir maç oldu

Mustafa Özer: Yüzde yüz 4-5 pozisyonumuz vardı, atamadık

Hakem kardeşlerime şunu söylüyorum; lütfen maç yönetin

ANKARA, -

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Ankaraspor, Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Ali

Güneş, genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ifade ederek, "Ligin ilk maçıydı, Eskişehirspor da bizim gibi çok genç bir takım. Bana göre çok keyifli, iki takımın da çok koştuğu iyi mücadele ettiği bir maç oldu. Özellikle ilk yarının ilk 30 dakikasında Eskişehirspor bize göre daha etkili oynadı ve bazı pozisyonlara girdiler. Daha sonraki dakikalarda, özellikle ikinci yarıda kazanmayı daha çok hak ettik, bulduğumuz gol var kaçırdığımız goller var. Özellikle genç futbolcularımızın kazanmamızdan dolayı öz güvenlerinin yerine gelmesi bizim için galibiyet kadar anlamlı" dedi.

MUSTAFA ÖZER: YÜZDE YÜZ 4-5 POZİSYONUMUZ VARDI, ATAMADIK

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise "İlk yarıya baktığınız zaman çok iyi oynadığınız dönemde iki topumuz direkten döndü, ikinci yarıya da iyi başladık ama maalesef duran toptan gol yedik. Yüzde yüz 4-5 pozisyonumuz vardı, atamadık. Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi gol vuruşlarının olmayışı" diye konuştu.

HAKEM KARDEŞLERİME ŞUNU SÖYLÜYORUM; 'LÜTFEN, LÜTFEN MAÇ YÖNETİN'

Mustafa Özer, hakem uygulamalarından şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Golden önce hakem arkadaşlarımız 5 dakika oyuncumuzu değiştirmediler, biz oyunu okurken sol taraftan pozisyon vermeye başlamıştık. Tabelanın bozulduğu 5 dakika içinde oyuncuyu değiştirmediler ve o arada gol yedik. Yani 20'ye yakın faul yaptılar, son 10 dakikası oynanmadı. Hakem kardeşlerime şunu söylüyorum; 'lütfen, lütfen maç yönetin' ondan dolayı gerçekten mağdur olduk bugün. Üzgünüz, çok fazla konuşmaya da gerek yok, direkten dönen toplarımız, yüzde yüz gol pozisyonlarımız vardı. Genç kardeşlerime gerçekten çok yazık oldu" şeklinde konuştu.