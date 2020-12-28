Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika

Eskişehirspor maçının ardından

28.12.2020 22:34
Eskişehirspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'da teknik sorumlu Fazlı Tan, zor bir maçı geride bıraktıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'da teknik sorumlu Fazlı Tan, zor bir maçı geride bıraktıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İstedikleri oyunu, sahaya yansıtamadıklarını belirten Tan, "Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı ve önemli bir galibiyetti. Bu maçı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Maça iyi başlayan taraftık. Rakibimiz daha çok ikinci bölge savunması planıyla karşımıza çıktı. Kazandıkları toplarla hızlı hücumlarda etkili olmaya çalıştılar. Biz de çok üretken olamadık fakat skoru 1-0'a getirdik. İkinci yarı mücadele yüksekti. İkinci golü attıktan sonra maçı kopardığımız düşünüp, rehavete kapıldık ve oyundan düştük. Rakibimiz bunu fark edip baskı kurdu. 90'ıncı dakikada skor 2-1 oldu. Rakibimiz oyuna ortak oldu. O bölümde bir gol daha yemedik ve maçı kazanıp hanemize 3 puan yazdırdık" dedi.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan ise maça çok iyi hazırlanarak çıktıklarını dile getirerek, "Şehir olarak da bu maç için kenetlenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. İki haftadır yenilmiyorduk. İlk yarı vasat oynadık. İkinci yarı değişiklerden sonra pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları atamayınca, mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp, düzlüğe çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.


Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bursaspor, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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