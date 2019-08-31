Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Marşları konserine büyük ilgi
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Eskişehirspor Marşları konserine büyük ilgi

2 saat önce

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri'nin düzenlediği "Eskişehirspor Marşları" konseri biletleri büyük ilgi gördü.

Eskişehirspor Marşları konserine büyük ilgi, System.String[]

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri'nin düzenlediği "Eskişehirspor Marşları" konseri biletleri büyük ilgi gördü. Geliri Eskişehirspor'a kalacak "Eskişehirspor Marşları" konserinin biletleri tükenmek üzere.


"Tükenmemiş nefeslere" sloganı ile hayata geçirilecek konser 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de ETO TÜYAP Fuar Merkezi, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Biletlerin, Özel Ümit Hastanesi (Batıkent), Özel Ümit Vişnelik Hastanesi ve Özel Ümit Tıp Merkezi Acil Vezneleri ve www.biletinial.com/ https://biletinial.com/muzik/tukenmemisnefesler'den satışı devam ediyor.


Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, "Şehrimizin değerlerinden olan Eskişehirspor'a destek olmak için Özel Ümit Hastaneleri kadın çalışanlarının düzenlediği, Eskişehirspor Marşları konserimize tüm Eskişehirspor sevenleri bekliyoruz"dedi.


Etkinlikte Eskişehirspor marşlarından sürprizlerin de olacağını belirten Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, "Konser öncesi bando Es Es de sahne alacak. Konserin şefliğini Mustafa Demir yapacak, ekibimizde 26 korist yer alacak. Futbolcular da konserimize katılacak. Efsane futbolcular ve Amigo Orhan'ı da davet edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Eskişehir, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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