Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor milli arada boş durmuyor
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Eskişehirspor milli arada boş durmuyor

6 saat önce

Eskişehirspor, milli aradan sonra evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Eskişehirspor, milli aradan sonra evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah Kırmızılılar, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada çalışmalarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen antrenman ile devam etti. Sabah saatlerinde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 60 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, ayak tenisi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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