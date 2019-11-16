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Eskişehirspor milli arada boş durmuyor
6 saat önce
Eskişehirspor, milli aradan sonra evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
Eskişehirspor, milli aradan sonra evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah Kırmızılılar, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada çalışmalarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen antrenman ile devam etti. Sabah saatlerinde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 60 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, ayak tenisi ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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