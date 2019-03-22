Eskişehirspor Milli Arada Fenerbahçe ve Konyaspor ile Karşılaşacak
29 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, milli maç arasında Konyaspor ve Fenerbahçe ile iki hazırlık maçına çıkacak.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, milli maç arasında Konyaspor
ve Fenerbahçe
ile iki hazırlık maçına çıkacak.
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Şampiyonası Elemeleri kapsamında çoğu ülkede futbol liglerine 2 hafta ara verildi. Siyah kırmızılı ekip de milli arayı iki özel hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Bu kapsamda Eskişehirpor, yarın saat 16: 30'da Konyaspor'un konuğu olacak. Konya maçının bitiminde eve dönecek olan Es Es, Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde çalışmalara devam edecek. Eskişehirspor ikinci hazırlık maçında ise 28 Mart Perşembe Günü Samandıra
Tesisleri'nde saat 18: 00'da Fenerbahçe ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:24 Kaynak: İHA
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