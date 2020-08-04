Eskişehirspor, Onur Bayramoğlu ve Hasan Ulaş Uygur'la sözleşme yeniledi

Siyah kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iç transfer görüşmelerine devam edilen Eskişehirspor'da sözleşmeleri sezon sonunda biten Onur Bayramoğlu ve Hasan Ulaş Uygur'la yeniden sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:09

Kaynak: AA

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