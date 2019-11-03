Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor - Osmanlıspor: 3-2
Son Dakika Spor Eskişehirspor - Osmanlıspor: 3-2

Eskişehirspor - Osmanlıspor: 3-2

6 saat önce

Bu sonuçla Eskişehirspor -5 olan puanını -2'ye yükseltirken, Osmanlıspor 10 puanda kaldı.

Eskişehirspor - Osmanlıspor: 3-2, System.String[]

Bu sonuçla Eskişehirspor -5 olan puanını -2'ye yükseltirken, Osmanlıspor 10 puanda kaldı.


MAÇTAN DAKİKALAR


16'ncı dakikada gelişen Eskişehirspor atağında cezasahası içinde Atakan, Milinkoviç'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Milinkoviç topu ağlara gönderdi (1-0)


33'üncü dakikada Jovan Blagojevic ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Mehmet Yiğit vurdu. Top ağlarla buluştu. (1-1)


53'üncü dakikada Cemali'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde Jesse'nin vuruşu ağlara gitti (2-1)


68'inci dakikada Cemali ceza sahası dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu. (3-1)


72'nci dakikada Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde Mevlüt Çelik kafayla topu kendi kalesine gönderdi. (3-2)


Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.


STAT: Yeni Eskişehir


HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan


ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Mehmet Feyzi, Mevlüt, Cemali Sertel, Berkay Dabanlı, Mehmet Özcan, Milinkoviç, Kamal Issah, Jesse Sekidika (Dk.90 Sezgin Coşkun), Furgan Polat (Dk.65 Furkan Balaban), İbrahim Sissoko (Dk.69 Emre Güral)


OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp- Mehmet Yiğit, Atakan, Oğuz, Ali Eren, Beykan, Ayuk Mbu, Jovan Blagojevic, Mertan Caner, Hasan, Erdem (Dk.64 Okan Deniz)


GOLLER: Dk.16 Milinkoviç (penaltı), Dk.53 Jesse, Dk. 68 Cemali (Eskişehirspor). Dk.33 Mehmet Yiğit, Dk.72 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)


SARI KART: Furgan Polat, Mehmet Özcan, Berkay, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor). Ayuk Mbu, Beykan, Ali Eren (Osmanlıspor)

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:02 
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