Eskişehirspor pas ve şut çalıştı
24.10.2020 10:36
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Eskişehirspor, ligin 7. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde maçın hazırlıklarına devam eden Eskişehirsporlu oyuncular akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Topla koordinasyon, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Eskişehirspor, dünkü sabah antrenmanın ardından bugün saat 13: 00'de maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Cem Yılmaz'ın gösterilerinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi