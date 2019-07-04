Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Polonya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Eskişehirspor Polonya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu öncesinde düzenlenen kamp programı kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da çalışmalarına başladı.

Eskişehirspor Polonya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu öncesinde düzenlenen kamp programı kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da çalışmalarına başladı.

Siyah-kırmızılı ekibin teknik patronu Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 90 dakika sürdü. Core çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları, dar alanda oyun ve yarım sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
Eskişehirspor, Varşova, Polonya, Spor
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