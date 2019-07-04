Eskişehirspor Polonya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu öncesinde düzenlenen kamp programı kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da çalışmalarına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, 2019-2020 sezonu öncesinde düzenlenen kamp programı kapsamında Polonya
'nın başkenti Varşova
'da çalışmalarına başladı.
Siyah-kırmızılı ekibin teknik patronu Fuat Çapa
yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 90 dakika sürdü. Core çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları, dar alanda oyun ve yarım sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
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