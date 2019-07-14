Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Polonya kampını noktaladı
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Eskişehirspor Polonya kampını noktaladı

3 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da 1. etap kamp hazırlıklarını noktaladı.

Eskişehirspor Polonya kampını noktaladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da 1. etap kamp hazırlıklarını noktaladı.

Eskişehirspor, 10 gün süren yurt dışı kampını tamamladı. Bu sabah gerçekleşen koşu ile kamp sona erdi. Verimli bir kampı geride bırakan siyah kırmızılı ekipte morallerin yerinde olduğu öğrenildi. Bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek olan Es-Es, verilen iznin ardından 17 Temmuz'da Afyon'da 2. etap kamp çalışmaları ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

İlk hazırlık maçından galibiyet aldı

Kampta bu yıl ilk hazırlık maçına çıkan Es-Es, Polonya 3. Lig takımlarından Wisa Puawy ile karşılaştı. Eskişehir temsilcisi, maçı Furgan Polat'ın 33. dakikada penaltıdan attığı gol ile 1-0 kazandı. Müsabakayı dikkatle takip eden siyah-kırmızılıların Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın genç oyunculardan memnun olduğu gözlendi. - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor, Varşova, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
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