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Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

20.01.2022 15:02
Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, ısınmanın ardından 5'e 2 oyun ve pas çalışmaları yaptı. Sportif sakatlığı devam eden Onur Bayramoğlu'nun tedavisi fizyoterapistlerimiz eşliğinde sürerken, Hasan Ulaş Uygur ise tamamlanan tedavisinin ardından takımla ilk idmanını yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan maç kafilesi, yarın sabah saatlerinde havayoluyla Urfa'ya ulaşmak için İstanbul'a hareket edecek.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 13 puan ile ligde 18'inci sırada yer alırken, Şanlıurfaspor ise 23 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

(İHA)

Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Cumartesi, Hanefi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehirspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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