Son Dakika Haberleri: "Eskişehirspor sevdamız bitmedi, bitmeyecek"
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"Eskişehirspor sevdamız bitmedi, bitmeyecek"

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kulüp başkanı Osman Taş'ın kendisine yönelik sarf ettiği "Zarar veriyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kulüp başkanı Osman Taş'ın kendisine yönelik sarf ettiği "Zarar veriyor." açıklamasına ilişkin, "Bunu hak edip etmediğimi camianın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Geçmişte yaşananlar bugünlerde konuşuluyor, bugün yaşananlar da gelecekte konuşulacak. Eskişehirspor sevdamız bitmedi bitmeyecek." dedi.

Çapa, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eskişehir Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Osman Taş'ın 4 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin kendisini derinden yaraladığını söyledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ekibiyle Eskişehirspor camiasının ışığını söndürmemek için profesyonel kimliklerini bir kenara bıraktıklarını vurgulayan Çapa, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezon, duygularımız ve amatör ruhumuzla çalışmaya karar verdik, kendimize onur meselesi yaptık. 'Bu şehir benim de şehrim' deyip taşın altına gövdemizi koyduk. Yöneticilerimiz, icra kurulumuz, basındaki arkadaşlarımız, büyük taraftarımız, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız velhasıl tüm camiamız kucaklaştı ve birlikteliği sağladık. 'Eskişehirspor'un olduğu yerde umut vardır, küllerimizden yeniden doğacağız' diyerek hep birlikte kolları sıvadık. Bu birliktelik bizlere neleri kazandırdı? 15 ile 21 yaş altı karmasından oluşan 20 'bizim çocuğu' kazandırdı. Deplasmanlarda 4-5 yedik, 'olsun' diyerek taraftarımız inancını kayıp etmedi. Bizim çocukları inandırdı ve cesaretlendirdi. Ligin ilk devresinde 16 puan alarak, futbol ailesinin takdirini aldı, tüm camiamızı umutlandırdı ve ligde kalmamız için camiamıza çok büyük bir inanç sağladı."

Fuat Çapa, kulüp başkanı Taş'ın, kendisinin tazminat ücretini karşılayacağını açıkladığını hatırlattı.

Teknik direktör Çapa, "Söz konusu rakamı ödesin, futbolcu alacaklarını ve Toko dosyasını kapatma koşuluyla bugün bırakmaya hazırım. 'Zarar veriyor' kelimesi bana çok ağır geldi, bunu hak edip etmediğimi camianın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Geçmişte yaşananlar bugünlerde konuşuluyor, bugün yaşananlar da gelecekte konuşulacak. Eskişehirspor sevdamız bitmedi bitmeyecek." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Osman Taş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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