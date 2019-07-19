Eskişehirspor sezon hazırlıklarına devam etti
36 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampı ile sürdürüyor.
Spor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampı ile sürdürüyor.
Teknik Direktör Fuat Çapa
yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ile devam eden çalışmalar, soğuma koşularıyla son buldu. - ESKİŞEHİR
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