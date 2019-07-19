Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor sezon hazırlıklarına devam etti
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Eskişehirspor sezon hazırlıklarına devam etti

36 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampı ile sürdürüyor.

Eskişehirspor sezon hazırlıklarına devam etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampı ile sürdürüyor.

Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ile devam eden çalışmalar, soğuma koşularıyla son buldu. - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
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